Semana da Informática é celebrada no Centro Universitário Maurício de Nassau

24/08/20 - 09:26:29

Data comemora o surgimento do primeiro computador no mundo

Em agosto, profissionais da tecnologia, em todo o mundo, comemoraram o dia da Informática. Nesse sentido, a UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, promoveu a Semana de Informática em alusão ao dia que os norte-americanos John Eckert e John Mauchly apresentaram o primeiro computador de circuitos chamado de Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC).

“Essa data chamou a atenção da coordenação do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNINASSAU juntamente com os professores do curso que decidiram criar uma semana de oficinas voltadas a tecnologia”, explicou o coordenador do curso de ADS da Instituição, Cícero Gonçalves.

Ele observou que a tecnologia move o mundo e as oficinas visaram levar essa realidade à sociedade de forma mais simples e direta.

“Tivemos palestras de diversos teores como “Impressão 3D para iniciantes: uma breve exploração que teve grande audiência”, relatou o doutor.

Cicero ressaltou que houve ainda a elaboração do processo Roadmap, que tem por objetivo gerenciar o desenvolvimento de softwares. O programa foi apresentado pela egressa do curso de ADS da UNINASSAU, Emily Araújo.

O professor considerou a semana como válida e produtiva. Contamos com a participação expressiva de alunos e público interessado nos temas. “Daremos continuidade a projetos e eventos dessa natureza”, concluiu.

Por Suzy Guimarães