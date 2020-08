SERVIDORES DA COGERP FARÃO ASSEMBELIA E DIZEM QUE PODEM PARALISAR ATIVIDADES

24/08/20 - 08:19:43

Servidores da COGERP, Coordenadoria Geral de Perícias, da Secretaria de Segurança Pública (SSP/SE) farão assembleia geral na próxima segunda-feira (31) para deliberar sobre a possibilidade de deflagrar paralisação.

As informações são de que os servidores estariam “cansados da forma com o qual são tratados pela SSP e Pelo Governo do Estado e cobram medidas urgentes em relação ao quadro caótico que vivem os servidores da Perícia Criminal Sergipana”, disse um servidor.

Integra o COGERP, o Instituto Médico Legal, Instituto de Identificação, Instituto de Criminalística e Instituto de Análises e Pesquisas Forenses.

Não há informações se a SSP ou se o governo do estado tomaram conhecimento das reivindicações dos servidores.

Com informações do radialista Sandoval Noticias