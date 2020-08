SMS alerta sobre a importância da vacinação e da marcação do serviço pelo telefone

24/08/20 - 15:45:09

Manter a carteira de vacinação em dia diminui a probabilidade de contrair diversas doenças, seja na fase inicial da vida, ainda bebê, ou mesmo já adulto. Desta forma, a Prefeitura de Aracaju por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) alerta e orienta a população da importância da vacinação.

Na capital, a SMS dispõe salas de vacinas em suas Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de promover ações estratégicas nas grandes campanhas nacionais. O Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, estabelece um calendário nacional de vacinações contra as principais doenças que atingem crianças, jovens, adultos, idosos e gestantes.

“A Organização Mundial da Saúde alerta que a imunização salva milhões de vidas, e que é uma das intervenções globais mais reconhecidas com sucesso. Aqui no Brasil, o Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, oferta um calendário que disponibiliza 19 vacinas, que previnem mais de 20 doenças, desde o recém-nascido até o indivíduo adulto. É essencial que todos se sensibilizem da importância de se vacinar”, orienta a coordenadora do Programa de Imunizações da SMS, Ilziney Simões.

A coordenadora ainda alertou, que mais do que nunca, está provado que uma população imunizada será menos suscetível a doenças. “Chamamos atenção das pessoas para procurarem as Unidades mais próxima da sua casa, com exceção das 8 unidades exclusivas de atendimento das síndromes gripais, portando todos os documentos com registros de documentação, cartão ou caderneta de vacinação, para que a equipe faça uma avaliação e realize a atualização da situação vacinal se necessário. Infelizmente podemos ter o cenário de pandemia da covid-19, recrudescida com surtos de doenças que podem ser prevenidas por vacina”, explica.

Agendamento por telefone

Com o objetivo de continuar facilitando o acesso à população de Aracaju e evitar as saídas desnecessárias de casa, bem como aglomerações nas Unidades, a SMS ampliou a oferta de diversos serviços à população, sempre visando à prevenção. Dessa forma, criou a marcação de vacinação por telefone, por meio do 0800-729 3534.

Para as pessoas que precisem de vacinas ou as crianças que estão com seu calendário vacinal desatualizado, o serviço está disponível na opção 6, e a ligação será direcionada para as técnicas do Programa da Criança e da Imunização, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, as quais agendam as vacinas nas UBS. A coordenadora da Área Programática e Estratégica da SMS, Kamila Fialho, ressalta que o 0800 não exclui a possibilidade do usuário ir diretamente à UBS e realizar sua vacinação.

“A vacina é porta aberta em todas as Unidades, o único critério é residir em Aracaju. Uma coisa que percebemos, com o 0800, é que estamos conseguindo ampliar esse acesso. Muitas pessoas estão conseguindo agendar mais rápido suas consultas, e ficamos muito felizes com os resultados, o que evidencia um serviço humanizado e de qualidade” explica.

Orientações

Após o agendamento, o usuário deve cumprir as recomendações de segurança sanitária para a vacinação, como uso de máscara, de álcool em gel e respeitar o distanciamento social. Quando o usuário manifestar sintomas suspeitos de síndromes respiratórias, deve ser avaliado pela equipe médica nas unidades de referência, que são as UBS Augusto Franco, Geraldo Magela, Ministro Costa Cavalcante, Fernando Sampaio, Cândida Alves, Eunice Barbosa, José Machado de Souza, Onésimo Pinto.

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE