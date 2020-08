TCE é a casa dos sonhos

Por Adiberto de Souza *

Por que será que deputados, secretários estaduais e outras tantas autoridades desejam ser conselheiros do Tribunal de Contas do Estado? Ora, o cargo dos sonhos de muitos está em um órgão público que não passa de um mero auxiliar da Assembleia, com a simples função de analisar tecnicamente as contas dos executivos e legislativos. Aliás, os pareceres dos conselheiros contra prefeitos podem simplesmente acabar no lixo, desde que a maioria dos vereadores os rejeitem. Então, por que tanto interesse em fazer parte de um órgão que, vez por outra, é achincalhado pela imprensa, que costuma chamá-lo de “tribunal faz de contas”? Não venham com essa história que, além do trabalho meramente técnico, o conselheiro tira proveito político do cargo, pois ninguém de sã consciência acreditaria em tamanho despautério. Onde já se viu isso? O mais provável é que os conselheiros aceitem a árdua missão por puro amor a Sergipe. Quem disser o contrário, erra por desconhecimento de causa ou mente por pura inveja. Marminino!

Ficha suja marcado

Nas eleições deste ano, Sergipe disporá do Sistema de Informações de Óbitos e Direitos Políticos (Infodip). O Tribunal Superior Eleitoral anunciou que o Infodip será usado em todos os estados. O sistema possui uma base de dados com informações sobre condenações criminais e de improbidade administrativa, que levam à suspensão dos direitos políticos dos candidatos. A ferramenta também permitirá acessar informações sobre extinção de punibilidade, cumprimento do serviço militar obrigatório e óbitos. Os políticos fichas sujas que se cuidem. Aff Maria!

Curtindo a fama

E o anão Zé Miúdo está curtindo a fama de ter montado no presidente Jair Bolsonaro, quando este visitou Sergipe na última segunda-feira. Vereador pelo MDB em Itabaianinha, Zé Miúdo desfez a primeira informação de que ao colocá-lo no ombro Bolsonaro tinha lhe confundido com uma criança. “A gente se conhece desde a campanha de 2018. Estivemos juntos no evento em Brasília e ele me colocou no colo”, conta o agora famoso Zé Miúdo Anão. Vixe!

Comércio de luto

Morreu, ontem, em Aracaju o empresário Antônio Melo Prudente, aos 103 anos de idade. Ele era natural de Laranjeiras. Em nota, a Federação do Comércio de Sergipe destaca que o empresário foi um exemplo de honestidade, trabalhador e responsável pela geração de emprego e desenvolvimento econômico no estado. “O comércio sergipano perde um grande empreendedor, que trabalhou até os seus 95 anos, cumprindo sua missão com muito trabalho, dedicação e alegria”, conclui a Fecomércio.

Intervenção de rosca

A expectativa em Canindé é que o Ministério Público Estadual requeira ao Tribunal de Justiça que recoloque na pauta da próxima sessão do Pleno o processo de intervenção na prefeitura daquele município. Com votos favoráveis de seis desembargadores, o pedido de intervenção estadual feito pelo MPE saiu da pauta do TJ por um pedido de vista e nunca mais voltou. Por conta dessa demora, vereadores aliados do prefeito Ednaldo da Farmácia (Progressista) já estão fazendo campanha para abortar o pedido de intervenção. O que será que o Ministério Público acha disso? Home vôte!

Novo velho

E o ex-governador Jackson Barreto (MDB) tem tirado a maior onda com a aliança política entre o Cidadania e o PSB de Aracaju. Entrevistado pelo portal Universo Político, JB disse que essa coligação pode ter a cara de tudo, menos de novo: “Uma aliança com Eduardo e Edivan Amorim, Valadares é o novo?”, indaga, aos risos. Segundo Jackson, a união da turma do Cidadania com o pessoal do PSB é, na verdade, “a coisa mais mentirosa que existiu na história de Sergipe nos últimos dias”. Misericórdia!

Apoio a caminho

Não se surpreenda se o ex-deputado estadual Zé Franco (DEM) desistir de disputar a Prefeitura de Socorro para apoiar a reeleição do prefeito Padre Inaldo (Progressista). Após se reunir com o governador Belivaldo Chagas (PSB), o demista ficou balançado em subir no palanque do reverendo: “Me dou muito bem com ele, tenho um carinho especial pelo padre”. Zé Franco adverte que ainda não tem nada decidido sobre o possível apoio. Caso isso ocorra, o candidato a vice na chapa de padre Inaldo seria o jovem Manelito Franco, filho do ex-deputado. Ah, bom!

De olho em 2022

Os bolsonaristas não desistiram da criação do Partido Aliança pelo Brasil. Concebida pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a legenda em formação será a nova morada política dos dissidentes do PSL. No último final de semana, o Movimento Direita Sergipana realizou uma campanha de filiação na Praia 13 de Julho, em Aracaju. Segundo o empresário bolsonarista João Tarantella (DEM), a ideia é legalizar o partido a tempo de participar das eleições de 2022. Então, tá!

Prerrogativas da advocacia

O 11 de agosto será o “Dia Estadual em Defesa das Prerrogativas da Advocacia” e passa a integrar o calendário oficial de datas e eventos de Sergipe. De autoria do deputado estadual Iran Barbosa (PT), o projeto de lei neste sentido foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Segundo o petista, mais do que uma justa homenagem aos advogados e advogadas, a aprovação de sua propositura representa um reconhecimento à importância da proteção das garantias para o pleno exercício profissional da advocacia”. Muito bem!

Meia volta, volver!

A prefeiturável Georlize Teles (DEM) surpreendeu muita gente ao declarar que se a vereadora Emília Corrêa (Patriota) decidir disputar a Prefeitura de Aracaju terá seu apoio. Entrevistada, nesta segunda-feira, pela rádio Jornal/FM, a demista disse que até já conversou com Emília sobre a hipótese de desistir da pré-candidatura para apoiá-la. Resta saber o que o presidente do DEM, José Carlos Machado, árduo defensor da candidatura de Georlize, acha da posição de sua liderada. Crendeuspai!

