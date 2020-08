Thiago Salvatico posta lembrança com Gugu: “Saudade de andar juntos mundo afora”. O empresário ficou conhecido como suposto namorado do apresentador, que morreu no ano passado

Thiago Salvático usou seu Instagram para postar uma lembrança ao lado do apresentadorGugu Liberato, que morreu no ano passado. Na imagem, os dois aparecem durante uma viagem na neve.

“Saudade de andar juntos mundo afora”, escreveu ele, que ficou conhecido ao vir à tona afirmando ter sido namorado de Gugu.

No início deste ano, Thiago foi a Justiça pedir reconhecimento de união estável homoafetiva com Gugu Liberato. Segundo ele, os dois se conheceram em 2011 e mantinham uma relação desde então. Salvático desistiu da ação.

Fonte/Foto: globo.com