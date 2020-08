Totalmente Demais- Rafael enfrenta Sofia em reencontro: ‘Você fingiu que morreu?’. Filha de Germano e Lili finge não saber como sobreviveu ao acidente

Transtornado com o reencontro, Rafael começa a jogar algumas verdades na cara de Sofia. Ele pergunta sobre o acidente, como o anel de noivado foi parar no dedo do corpo que foi cremado, a relação da amada com Jacaré (Sérgio Malheiros) e se quem está de volta é Sofia ou Nina. Acuada, a garota abraça Lili e finge passar mal, enquanto Germano trata de expulsar o fotógrafo da mansão da família!