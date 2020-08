TRÂNSITO ESTÁ EM MEIA PISTA EM NOVO TRECHO DA AVENIDA ADÉLIA FRANCO, EM ARACAJU

24/08/20 - 16:21:47

A Prefeitura de Aracaju informa que o trânsito da avenida Adélia Franco, no bairro Grageru, está em meia pista no sentido Sul/Norte, próximo à rotatória onde está localizada a Unidade Básica de Saúde (UBS) Sinhazinha e o Asilo Rio Branco. O estreitamento se deve à obra de recapeamento asfáltico, que faz parte do corredor Hermes Fontes, que está sendo executada na região.

Para evitar congestionamentos, agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estão no local. Eles também são responsáveis por orientar os condutores e efetuar os desvios necessários, de modo a evitar transtornos para a mobilidade urbana durante a execução da obra. A SMTT recomenda aos condutores o uso de rotas alternativas para evitar possíveis congestionamentos.

Fonte e foto SMTT