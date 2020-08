22 municípios sergipanos registraram índice de isolamento considerado muito baixo

O levantamento do Observatório de Sergipe, divulgado nesta terça-feira (25) a partir de dados coletados em todo os estado, Pedrinhas registrou um isolamento social de 28,20%. Foi o menor índice do estado de Sergipe, seguido por São Francisco e Pedra Mole que possuem também menos de 30% de isolamento.

Ainda de acordo com Observatório de Sergipe, dos 75 municípios sergipanos, 22 registraram um índice considerado muito baixo, de alerta Vermelho (menor que 35% de isolamento). Foram estes: Pedrinhas, São Francisco, Pedra Mole, Gararu, Malhador, Ilha das Flores, Moita Bonita

Carira, Itabaiana, Nossa Senhora das Dores, Umbaúba, Macambira, Capela, Cedro de São João, Ribeirópolis, Siriri, Telha, Aquidabã, Propriá, Cumbe, Tobias Barreto e Estância

Santa Rosa de Lima, Indiaroba, Tomar do Geru e São Miguel do Aleixo registraram uma taxa considerada regular, de alerta Amarelo (entre 45% e 54%). Nenhum município sergipano registrou níveis considerados bom (Verde claro – entre 55% e 69%) ou ideal (Verde – igual ou maior que 70%).

Sergipe

No país, Sergipe registrou um isolamento social de 37%, ocupando a 16ª posição no ranking nacional. Entre os estados do Nordeste, Sergipe ocupou a 8ª posição.

O Observatório de Sergipe é ligado à Superintendência Especial de Planejamento, Monitoramento e Captação de Recursos (Superplan) da Secretaria de Estado Geral de Governo.

Veja os números na íntegra