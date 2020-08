ACUSADO MATAR COMPANHEIRA EM FREI PAULO É PRESO EM POVOADO DE ITABAIANA

25/08/20 - 13:14:45

Julio de Jesus Santos, 34 anos, suspeito de ter assassinado com golpes de faca Ozana Lima Santos, 23 anos, no município de Frei Paulo, foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (25). Ele foi localizado no Povoado Cabeça do Russo, no município de Itabaiana.

De acordo com o 3º Batalhão de Polícia Militar, Julio teria confessado o crime a uma testemunha e, logo em seguida, fugido. Ele foi detido após denúncias e encaminhado à Delegacia de Frei Paulo, onde se encontra custodiado.