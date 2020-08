CRESCIMENTO DO DESEMPREGO EM SÃO CRISTÓVÃO É FRUTO DE MÁ GESTÃO, DIZ ADILSON Jr

25/08/20 - 16:13:12

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) tem mostrado que São Cristóvão faz parte dos municípios com maiores saldos negativos em desemprego do estado de Sergipe.

Em dezembro de 2019, São Cristóvão teve a segunda pior taxa, enquanto Sergipe apresentava um saldo positivo. Com a pandemia, a situação piorou. De janeiro a maio, o município possuiu 139 vagas a menos e chegou a julho com o saldo de 267 ocupações vencidas.

Para o pré-candidato a prefeito, Adilson Júnior, este é o reflexo de uma gestão que não se preocupa com a economia da cidade.

“Foi prometido um tempo novo, com novas práticas e novas oportunidades para o povo, mas nada disso foi cumprido. São Cristóvão é uma cidade com grande potencial de geração de emprego e atende todos os requisitos para isso, todavia, devido a incapacidade da gestão, temos presenciado um triste desfecho na economia local, a qual, vem piorando a cada período”.

“O que me causa maior indignação é que, ao mesmo tempo que assistimos a esse descaso, vemos Marcos Santana fazer farra com o dinheiro público, selecionando seus apadrinhados a se beneficiarem dos serviços, aos quais, julga essenciais”, complementou.

Adilson relatou ainda que reconhece que este é um persistente problema no município, mas que acredita que poderá ser, finalmente, transformado.

“Há vários anos os são-cristovenses tem vivenciado o desemprego e a desvalorização. Em tempos de pandemia, esses problemas se intensificaram e passamos a enxergar melhor o tamanho absurdo que Marcos Santana tem feito com a população”, desabafou.

“Sempre acreditei que, com uma boa política e vontade de trabalhar, tudo isso pode ser mudado, afinal, dirigir uma cidade não se trata apenas de sentar em uma cadeira importante, mas sim atender ao que a população mais necessita”, finalizou.