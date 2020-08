Aulas online do Programa Academia da Cidade estão disponíveis no site da Prefeitura

Com a suspensão temporária dos canais de comunicação da Prefeitura de Aracaju, em cumprimento à legislação eleitoral, as transmissões online das aulas do Programa Academia da Cidade (PAC), desenvolvido pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), também foram suspensas. No entanto, as aulas gravadas estão disponíveis no site da administração municipal, para permitir que a população continue praticando exercícios físicos sem sair de casa.

Disponibilizado em formato de videoaulas, o serviço conta, inicialmente, com dez aulas de cerca de 30 minutos, cada, voltadas à orientação da prática de atividade física. Disponíveis para download, em formato MP4, os treinos também podem ser assistidos na própria plataforma.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a instrução de atividades físicas de maneira remota contribui para que a população mantenha hábitos saudáveis. Assim, cada aula possui um conteúdo específico de uma prática de exercícios físicos, ministrada por um instrutor do Programa Academia da Cidade, que conduz o usuário.

“As aulas foram escolhidas pelos professores da Academia da Cidade, levando em consideração os polos que eles atuam e o que os alunos mais gostam no polo. Essa é uma forma para que a população continue tendo as aulas. Não precisa seguir uma ordem, cada aula é independente, ofertando possibilidades para o usuário escolher que tipo de aula quer fazer”, detalha a coordenadora da Academia da Cidade, Kamilla Fialho.

A proposta das aulas tematizadas é disponibilizar treinos básicos, com intensidade de leve a moderada. Por isso, são utilizados materiais de fácil acesso, como utensílios domésticos.

“Diversos estudos comprovam que a atividade física contribui com o aumento da imunidade. Sobretudo neste momento ímpar, que precisamos estar com a imunidade alta, para respostas imunológicas positivas no combate à covid. Entendemos que as pessoas, ainda mantendo o distanciamento social, precisam treinar, estar com o corpo ativo, melhorando capacidades físicas como força muscular, condicionamento respiratório, cardiorrespiratório, flexibilidade, entre outras capacidades físicas, sem sair de casa”, explica o professor do polo Instituto G Barbosa, localizado da zona Norte de Aracaju, Mateus Prata.

Atualmente, a população aracajuana pode acessar dez aulas originadas das transmissões ao vivo que forma realizadas nas redes sociais da Prefeitura. E, nesta segunda-feira, 24, os professores que atuam no Programa iniciam a gravação de novos conteúdos para alimentar o portal.

