Bolsonaro, bundão é você!

25/08/20 - 08:14:10

Por Adiberto de Souza *

O Brasil elegeu e convive com um camarada mal-educado, rabugento e que não se cansa de expor o Brasil ao ridículo. Achando pouco as baboseiras ditas pela boca porca, Jair Bolsonaro agora resolveu ameaçar bater em jornalistas, como se fosse um medíocre lutador de vale-tudo à procura de adversário à sua altura. Será que se não tivesse cercado de seguranças fortemente armados, Bolsonaro era esse macho todo? Tinha coragem de dizer a um homem que queria esmurra-lo? Tinha nada! Geralmente, esses sujeitos metidos a valentões são, na verdade, uns covardes de marca maior. Por que, se é tão brabo como agora tenta fazer crer, Bolsonaro não encheu de soco a boca do ex-deputado Jean Willys, quando este lhe cuspiu na cara? Como ensina o adágio popular: cachorro que ladra não morde. A não ser o próprio rabo. Pois bem, após ameaçar bater num repórter, o dito cujo voltou a atacar os jornalistas, chamando todos de bundões. Bundão é você, seu energúmeno. Desconjuro!

Dúvida atroz

A vereadora Emília Corrêa (Patriota) vive uma dúvida atroz: disputar a Prefeitura de Aracaju ou tentar a reeleição. Depois de meses atormentada por esse dilema, a moça promete se decidir hoje à tarde. Ao lado do presidente do partido, Uézer Marques, Emília dirá se concorrerá à Câmara ou à Prefeitura. Será às 16h30, pelas redes sociais. Aguardemos, portanto!

Local de votação

Os eleitores que apresentam algum tipo de deficiência física já podem solicitar a transferência do título para uma seção eleitoral com acessibilidade. O prazo segue até 1º de outubro. Após as eleições, o cadastro do eleitor com deficiência retornará para a seção de origem. Para pedir a transferência momentânea para uma seção com acessibilidade, basta enviar ao cartório eleitoral a solicitação acompanhada por um documento de identidade com foto. Então, tá!

Imortalidade disputada

Quatro intelectuais estão disputando duas cadeiras na Academia Sergipana de Letras. José Aderval Aragão e José Geraldo Dantas Bezerra se inscreveram para concorrer à vaga aberta com a morte do poeta Estácio Bahia. Já Ismael Pereira e Guilherme da Costa Nascimento concorrem à cadeira 39, que era ocupada pelo jornalista e poeta Amaral Cavalcante, que morreu no dia 7 de julho último, vítima de Covid-19. Segundo o presidente da Academia, Anderson Nascimento, ainda não foram definidos os dias das eleições. Ah, bom!

Pinga-pinga

O governo de Sergipe começa a pagar os salários deste mês na próxima segunda-feira. Neste dia, recebem os servidores com vínculo efetivo ativos, aposentados e pensionistas com vencimentos de até R$ 3 mil. Também bota o salário no bolso o pessoal do Sergipeprevidência, Ipesaúde, Segrase, Agrese, Cohidro, Codise, Cehop, Emdagro, Emsetur, Emgetis, Pronese e todo mundo da Secretaria da Educação. Quem ganha mais de três “pilas” só verá a cor da grana no distante dia 10 de setembro. Danôsse!

Torrar nos cobres

O senador Rogério Carvalho (PT) acusa o ministro da Economia, Paulo Guedes, de querer torrar bens importante do país a preço de banana. Segundo o petista, Guedes recorre a artifícios para acelerar sua pauta entreguista e liquidar o máximo possível o patrimônio nacional. Rogério lembra que tramita na Câmara federal um Projeto de lei suspendendo por um ano, a partir do fim da pandemia, qualquer venda de empresa pública. Tomara que os deputados aprovem. Ôxe!

Programa em construção

Por causa da Covid-19, que impede aglomerações, o PSOL está realizando debates online visando discutir um programa de governo para Aracaju. Ontem, o pré-candidato Alexis Pedrão debateu sobre mobilidade urbana e meio ambiente com Marina Bezerra, Waldson Costa e Demétrio Varjão. Segundo o prefeiturável, a ideia é ouvir especialistas nos mais variados temas, a militância do PSOL e pessoas que atuam no cotidiano da capital. Legal!

Prefeito operado

O prefeito de Carira, Arodoaldo Chagas, o “Negão” (PSC), se submeteu, ontem, a uma cirurgia cardíaca num hospital de Aracaju. Segundo a família, a intervenção ocorreu dentro da normalidade e o gestor passa bem. “Negão” está internado desde o último dia 15, quando sofreu um infarto. Estabilizado, o prefeito foi removido às pressas de Carira para Aracaju, tendo permanecido internado para se submeter à cirurgia no coração. Melhoras, amigo!

Aposta na militância

O presidente do PT sergipano, deputado federal João Daniel, aposta na unidade da militância para levar o pré-candidato a prefeito Márcio Macedo ao 2º turno da disputa em Aracaju. O dirigente petista reconhece que a pandemia da Covid-19 vai dificultar a campanha do partido. Daniel acredita, porém, que os militantes petistas, “sempre fortes e firmes”, farão a diferença, levando o partido a mais uma vitória eleitoral em Aracaju. Marminino!

Cadê o dinheiro?

E o senador Alessandro Vieira (Cidadania) falou sobre a tresloucada reação do presidente Bolsonaro quando o repórter lhe perguntou: “Por que a sua esposa recebeu R$ 89 mil do Fabrício Queiroz?”. Para o cidadanista, “nada justifica o presidente ofender e ameaçar um repórter que faz uma pergunta simples e direta”. E Alessandro concluiu: “O Brasil espera a resposta”. Então, vamos repetir a pergunta que tanto irrita Bolsonaro: por que a sua esposa recebeu R$ 89 mil do Fabrício Queiroz? Crendeuspai!

