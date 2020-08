CHAPA PRONTA:FÁBIO HENRIQUE PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO E MARIA DA TAIÇOCA, VICE

25/08/20 - 07:29:05

Em Nossa Senhora do Socorro, a chapa majoritária já está definida, após o deputado federal Fábio Henrique (PDT) anunciar a sua disposição em disputar a prefeitura.

As informações confirmadas pelo vereador Jason Neto são de que, após recente reunião do agrupamento, ficou decidido que Fábio Henrique será o pré-candidato a prefeito e a presidente da Câmara Municipal do município, Maria da Taiçoca será a vice, na chapa.