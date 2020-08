COVID ASCENDE EM SERGIPE NESTA SEGUNDA-FEIRA: AGORA SÃO 320 CASOS E 15 ÓBITOS

25/08/20 - 19:26:18

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta terça-feira (25), o boletim epidemiológico do coronavírus, com 320 casos e 15 novos óbitos. Em Sergipe, 70.926 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 1.808 morreram. Todos os 15 óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 59.960 pacientes foram curados.

São seis mortes de Aracaju, todas de homens: 81 anos, com transtorno psiquiátrico; 85 anos, com Alzheimer, hipertensão e diabetes; 51 e 84 anos, sem comorbidades; 79 anos, com doença cardiovascular; e 63 anos, com diabetes e hipertensão.

As demais mortes registradas nesta terça foram: homem, 67 anos, de Arauá, sem comorbidades; homem, 95 anos, de Carira, com cardiopatia e hipertensão; mulher, 60 anos, de Itabaiana, com asma; mulher, 77 anos, de Japaratuba, com cardiopatia e diabetes; mulher, 90 anos, de Lagarto, sem comorbidades; mulher, 80 anos, de Propriá, com obesidade; homem, 84 anos, de Ribeirópolis, com diabetes; mulher, 85 anos, de Simão Dias, sem comorbidades; e mulher, 65 anos, de Tobias Barreto, com diabetes e doença cardiovascular.

Foram realizados 135.639 exames e 64.713 foram negativados. Estão internados 320 pacientes, sendo 158 em leitos de UTI (106 na rede pública, sendo 105 adultas e 1 pediátricas; e 52 na rede privada, sendo 48 adultas e 4 pediátricas) e 162 em leitos clínicos (113 na rede pública e 49 na rede privada). São investigados mais dez óbitos. Ainda aguardam resultado 380 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.