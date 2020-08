DEPUTADO LUCIANO BISPO RECEBE VISITA DO DIRETOR DA TERMOELÉTRICA

25/08/20 - 13:46:53

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo (MDB), recebeu na manhã desta terça-feira, 25, em seu gabinete, a visita do diretor-presidente da empresa Celse, responsável pela construção da Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I, no munícipio de Barra dos Coqueiros.

Pedro Litsek disse que a visita foi de cortesia. “Viemos falar um pouco sobre a dinâmica da inauguração da usina e pedir desculpas por não ter podido convidar todos os deputados e explicar que todo o cerimonial do evento foi quase que totalmente conduzido pela Presidência da República, saíndo das nossas mãos, ou seja, a gente não teve voz no sentido de fazer a lista de convidados”, esclarece.

Pedro Litsek também falou sobre a importância da termoelétrica inaugurada oficialmente no último dia 17 de agosto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

“Eu acho que a termoelétrica representa primeiro a geração de 200 empregos e mais que isso, representa o potencial da implantação de mais uma usina, que duplica a capacidade instalada e o fornecimento de gás para terceiros, compartilhando o navio gaseificador com outros interessados”, observa.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza – Rede Alese