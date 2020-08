Edvaldo sobre união de Danielle e VF: “essa é uma junção de jacaré com cobra d`agua”

25/08/20 - 09:22:08

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT e pré-candidato à reeleição, quebrou o silêncio e comentou sobre o processo eleitoral que, embora ainda não foi deflagrado, já está movimentando os bastidores.

Na manhã desta terça-feira (25) fez um relato de sua administração, aproveitou para confirmar o cancelamento da edição deste ano do réveillon por causa da pandemia de coronavírus.

Sobre a saúde, Edvaldo falou sobre o planejamento feito pela Prefeitura para enfrentar a doença, citando a construção do Hospital de Campanha. O prefeito reforçou a necessidade do uso de máscaras, afirmando que o aracajuano não sofreu com desassistência, como em outros municípios, destacou a queda no número de casos, o avanço no processo de reabertura afirmando que a doença ainda não foi vencida e que a população precisa manter os cuidados.

Após os comentários sobre as obras que estão sendo construídas na capital, o prefeito resolveu comentar sobre as eleições e chegou a ironizar uma das chapas anunciadas pela oposição e que tem a delegada Danielle Garcia (Cidadania) como pré-candidata a prefeita e o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB), afirmando que “é um reboco novo em casa velha”, disse Edvaldo.

Ainda sobre a coligação, Edvaldo disse que “esse agrupamento é a maior contradição que existe. Dizem que é o novo, mas com velhos da política. Essa é uma junção de jacaré com cobra d`agua”, ironizou o prefeito.

Edvaldo comentou ainda sobre um comentário feito pelo deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) de que o ex-presidente da OAB/SE, Henri Clay é um bom quadro e bem vindo “para somar”.

Em tom apaziguador, Edvaldo disse que “primeiramente o que se sabe é que Henri Clay é candidato a prefeito. Nós temos um grupo e sobre a vice, vamos discutir sem problema nenhum. Quando ao ex-governador Jackson Barreto, nunca houve conversa nesse sentido. Jackson é um aliado”, disse Edvaldo.

Por fim, Edvaldo disse que se sente tranqüilo em relação aos nomes que aparecem como possíveis vice, afirmando que “seria reuim se não tivéssemos nome para apresentar. Nós temos pelo menos três e no momento certo, nos reuniremos e decidiremos sem problemas nenhum”, afirmou.

Com informações do Jornal da Fan