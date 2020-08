Em sua 2ª edição, gincana no caminhoneiro realiza etapa em Sergipe pela 1ª vez

25/08/20 - 10:50:27

Umbaúba se prepara para receber a comitiva, que chega a cidade carregada de esperança, com ações preventivas de saúde e a oportunidade de ganhar um caminhão zero km

Reconhecida como aliada do estradeiro há praticamente três décadas, a Gincana do Caminhoneiro, ao longo de sua trajetória, procurou realizar suas etapas em diversas regiões do país. No entanto, o estado de Sergipe nunca recebeu uma etapa da maior ação itinerante das estradas brasileiras. Não por falta de interesse da organização mas, com cinco ou seis etapas por edição, nem sempre era possível contemplar todas as localidades mapeadas como locais de grande fluxo de transportadores rodoviários de cargas.

No entanto, nesta temporada, em função da parceria firmada com os postos da Rede Siga Bem da Petrobras – que, juntamente com a IVECO, patrocina a ação – serão realizadas 90 etapas, permitindo que a Gincana do Caminhoneiro faça sua estreia em solo sergipano!

Nos dias 28 e 29 de agosto, uma das comitivas da mais tradicional ação itinerante das rodovias brasileiras montará seu circuito na cidade de Umbaúba, no Posto Reforço 2, localizado no km 179,5 da BR 101, onde serão realizadas ações que visam manter os caminhoneiros saudáveis e prontos para enfrentar os desafios das estradas, sobretudo a Covid-19, contando com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, do Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura.

No quesito saúde, destaque para a realização de testes de glicemia, aferição de pressão arterial e temperatura, dicas sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar obesidade, e vacinação (de acordo com a disponibilidade da Secretaria Municipal de Saúde da cidade). Após receber orientações sobre a prevenção de diversas doenças, o caminhoneiro também poderá aprender como evitar o contágio e conter a disseminação do Coronavírus, através de informações sobre a adoção de hábitos imprescindíveis diante do novo contexto social, como distanciamento físico, uso constante de máscaras, quando trocá-las e como fazer a limpeza das mesmas, lavagem das mãos sempre que possível, uso de álcool gel, e outras atitudes que devem ser incorporadas ao dia a dia na estrada.

Além dos cuidados pessoais, instrutores da Gincana do Caminhoneiro destacam a importância de higienizar a boleia do caminhão e pontos estratégicos que possam ficar expostos à contaminação. Inclusive, após passar pelo circuito de saúde, o motorista é convidado a ir para uma pista, onde terá a oportunidade de colocar à prova o que aprendeu sobre o cuidado com a cabine e também testar habilidade no volante. Para isso, deve percorrer um trajeto demarcado por cones, se preocupando em desviar deles e mostrando destreza nas manobras para concluir a pista. Aliás, esse teste proporciona ao caminhoneiro a chance de ganhar um caminhão IVECO Tector Zero Km.

É que a cada etapa da 29ª Gincana do Caminhoneiro, um participante da prova de slalom – o que obtiver o melhor tempo na pista e menos penalidades – é classificado pra uma semifinal, na qual poderá conquistar uma vaga para a grande final, que premiará o vencedor com o caminhão zerinho.

Para se ter uma ideia, neste momento, a 29ª Gincana do Caminhoneiro está em sua segunda fase – que vai da 19ª a 36ª etapa -, classificando 18 bons de braço, para que estejam presentes na segunda semifinal do evento, que acontecerá no dia 13 de setembro, em Santo Estevão/BA. Na ocasião, eles irão disputar cinco vagas para a final, prevista para março de 2021, e ficar mais perto de realizar o sonho de ganhar um caminhão IVECO Tector.

Para participar da 29ª Gincana do Caminhoneiro, o profissional deve apresentar CNH categorias C, D ou E. E, embora o teste de habilidade seja gratuito, para conquistar sua oportunidade de ir para a grande final da Gincana do Caminhoneiro, o estradeiro precisa ter, obrigatoriamente, passado no atendimento de saúde do local e validar seu tempo. Para isso, basta apresentar um consumo de R﹩ 500 em combustível nos postos da Rede Siga Bem ou aquisição de créditos de mesmo valor no Cartão do Caminhoneiro Petrobras.

Confira programação da temporada acessando o site: www.gincanadocaminhoneiro.com.br .

Sobre a IVECO

A IVECO projeta, fabrica e comercializa uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados, caminhões fora-de-estrada e veículos para aplicações como missões off-road. O portfólio de produtos da montadora no Brasil inclui modelos das linhas Daily, Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o mundo. Gerencia locais de produção em sete países da Europa, Ásia, África, Oceania e América Latina, onde produz veículos com as mais avançadas tecnologias. 4.200 pontos de atendimento, em mais de 160 países, garantem o suporte técnico sempre que um veículo da IVECO está em operação.

Sobre a Rede Siga Bem

Exclusiva dos postos BR, a rede Siga Bem é composta atualmente por 103 postos rodoviários, espalhados pelas principais rodovias do Brasil, onde o caminhoneiro encontra “sua casa fora de casa”. Nessa rede de excelência, esses profissionais podem contar com uma estrutura de serviços dedicada às suas necessidades, com estacionamento, banheiros equipados com chuveiros, restaurante, lanchonete, borracharia, além de dispor do CTF-BR e do Cartão do Caminhoneiro Petrobras.

*A 32ª etapa desta temporada da Gincana do Caminhoneiro acontece no Posto Reforço 2, nos dias 28 e 29 de agosto – BR 101 km 179,5, em Umbaúba, das 8h às 18h.

*Para evitar aglomeração, haverá um limite seguro de participação para não formar filas. Isso pode fazer com que as inscrições sejam encerradas antecipadamente

Fonte e foto Lilás Comunicação