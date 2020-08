Emília Corrêa confirma a sua pré-candidatura a vereadora e deixa claro que o Patriotas pode apoiar Georlize à prefeita

25/08/20 - 17:22:50

Por Munir Darrage

Agora é pra valer. A vereadora Emília Corrêa (Patriotas), através de live, anunciou, nesta terça-feira (25), que não será candidata a prefeita de Aracaju e que vai disputar a reeleição à Câmara Municipal.

Sobre a sua decisão, a vereadora disse que tem princípios e valores, que foi grande a pressão para ser pré-candidata a prefeita e a vice, mas vai para a reeleição. “Meu projeto pessoal é ter independência, está livre para defender as pessoas. Prefiro a minha independência e integridade para falar qualquer coisa”, afirmou.

Emília Correa disse que se sente muito mais útil à sociedade de Aracaju como vereadora que defende os interesses do povo, do que como vice-prefeita. Além disso, Emília declara que tem um posicionamento independente e deixa bem claro que “controlar Emília é muito difícil, no sentido de argumentação e fundamento”. Deixou claro que nem por isso é irredutível e admite equívoco quando é convencida através do diálogo, “mas não por imposição”.

A vereadora Emília Correa disse que sobre uma composição partidária, a decisão será tomada através do presidente regional do Patriotas, Uezer Marquez, que está em contato com os partidos, mas revela que “o nome da delegada Georlize Teles (DEM) é o que mais soma”, disse e informou que os “trinta aliados que acompanhavam a entrevista tinham a mesma opinião”.

– Entretanto, não sei qual vai ser o caminho, porque isso será definido por Uezer, disse ela. Apesar da não oficialização de composição, a tendência do Patriotas é fazer uma composição com o DEM e apoiar a chapa majoritária do partido. O presidente regional Uezer Márquez tem conversado com maios frequência com o presidente regional do DEM, José Carlos Machado.

Na próxima sexta-feira (28) os pré-candidatos a vereador e dirigentes do Patriotas voltam a se reunir para definir qual rumo tomará nas eleições deste ano: se sairá com candidatura própria ou fará coligação.