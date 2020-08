Goretti Reis discute novos projetos da Procuradoria Especial da Mulher da Alese

25/08/20 - 06:23:36

A procuradora da Mulher da Alese, deputada estadual Goretti Reis (PSD), se reuniu na tarde dessa segunda-feira, 24 de agosto, com sua equipe da Procuradoria, coordenada por Rosimeire Santos, para juntas discutirem os novos projetos que serão lançados ainda este ano. Na ocasião, apresentaram as alterações finais para o Webinar: ‘Violência contra a mulher e os impactos da pandemia em Sergipe’, que acontecerá na próxima semana.

Ainda na ocasião, foram apresentados os esboços de materiais educativos, a exemplo de cartilha, folders e filipetas. Todos com informações sobre a luta pelo fim da violência doméstica. “O crescimento da violência doméstica, nesse período de isolamento social, por causa da pandemia do novo coronavírus, fez com que as ações de combate a violência, também aumentem. Nós da Procuradoria não daremos trégua nesse combate. É preciso intensificar as ações. Acreditamos que o aumento de debates sobre o tema e a disponibilidade de materiais educativos, são meios para fazer com a vítima não se cale e procure ajuda, perdendo o medo de denunciar. Esses materiais em breve serão disponibilizados e contribuirão para o combate a violência, que infelizmente tem tirado muitas vidas”, lamentou a parlamentar, que agradeceu e parabenizou a equipe pelos materiais apresentados.

Fonte e foto Assessora de Comunicação