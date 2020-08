HOMEM É EXECUTADO A TIROS EM CALÇADA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

25/08/20 - 08:29:37

Um homem identificado como Wellington José dos Santos, 42 anos, conhecido como “olho de gato”, foi assassinado no inicio da noite desta segunda-feira (24) no bairro São Cristóvão, no município de Itabaiana.

As informações passadas por populares à polícia são de que Wellington estava sentado em uma calçada, quando homens se aproximaram e efetuaram diversos disparos.

A Polícia Militar foi acionada, realizou as diligências mas os assassinos não foram localizados.

A Polícia de Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local do crime. O caso foi repassado à Polícia Civil que investiga.