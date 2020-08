Mais uma ação de combate à covid-19 é realizada em Aracaju

25/08/20 - 06:15:53

Com o objetivo de ampliar a testagem e a realização de pesquisa de anticorpo, do tipo IGM e IGG na população, a Prefeitura Municipal de Aracaju inicia, nesta segunda-feira, 24, testagem rápida em espaços públicos.

Nesta segunda, a ação que é uma estratégia do TestAju, ocorreu na Praça General Valadão, no centro da cidade. A cada ação, serão realizados 500 testes. A ação será realizada até o dia 18 de setembro e locais não serão divulgados previamente para evitar aglomeração.

De acordo com a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde de Aracaju, Taise Cavalcante, a testagem ocorrerá duas vezes por semana. “Vamos fazer os exames duas vezes por semana, e a proposta é realizar quatro mil testes em locais com um maior fluxo de pessoas, como praças e terminais. As pessoas fazem o exame, são orientadas e, em quinze minutos, já sai o resultado, evitando aglomerações nos locais”, explica.

“Quem está fora da logística não percebe a importância desse trabalho, mas nós que estamos atuando na linha de frente sabemos que essa busca ativa é fundamental”, declarou o coordenador da Cruz Vermelha, Diego Andrade.

TestAju

O projeto TesteAju foi lançado no dia 10 deste mês e percorre os bairros da cidade, realizando testes do tipo RT-PCR na população. As pessoas que testaram positivo foram orientadas sobre o isolamento social e todos aqueles que residiam com elas também foram testados.

População

Lucas Emanuel Resende destacou a atuação das equipes durante a realização dos testes.

“Que esse trabalho de hoje seja levado para os outros bairros, e que a população participe. Temos medo, mas é um exame rápido. Agora é só aguardar o resultado”, opinou.

Foto de Sérgio Silva

Fonte assessoria