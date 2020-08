NA 1ª QUINZENA DE AGOSTO, SERGIPE REGISTROU 1.659 PEDIDOS SEGURO-DESEMPREGO

25/08/20 - 14:18:02

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, revelou que, na primeira quinzena de agosto deste ano, 1.659 trabalhadores solicitaram o seguro-desemprego em Sergipe.

Em termos relativos, houve recuo de 11% no quantitativo de requerentes em relação à primeira quinzena de agosto do ano passado, quando foram registradas 1.865 solicitações. Já na comparação com a 1ª quinzena de julho deste ano, a redução observada foi de 19,8%.

De janeiro até a primeira quinzena de agosto de 2020, Sergipe teve 31.605 pedidos de seguro-desemprego, assinalando aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado.

De 1º a 15 de agosto deste ano, foram pagas 1.582 parcelas emitidas em Sergipe, que somaram R$ 1,9 milhão em valores pagos em benefícios do Seguro-Desemprego.

Solicitações de seguro-desemprego por setor na 1ª quinzena de agosto/2020

A análise dos dados apontou que 50,1% das solicitações foram provenientes de trabalhadores desligados do setor de Serviços (831 requerentes), seguido do Comércio, com 21,7% (360 requerentes), e Indústria, com 15,1% (250 requerentes). Logo após figuraram os setores de Construção, com 10% do total de solicitações (166 requerentes), e da Agropecuária, com 3,1% (52 requerentes).

Pedidos pela internet e presencial na 1ª quinzena de agosto/2020

No período analisado, 87,8% do total de solicitações foram realizadas via Portal de Serviços do Governo Federal ou via aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o que corresponde a 1.457 solicitações, sendo o restante presencialmente nos postos de atendimento.

NIE/FIES