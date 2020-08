Pastor Antônio dos Santos declara apoio à pré-candidatura de Padre Inaldo

25/08/20 - 18:07:36

Na manhã desta terça, 25, o ex-deputado estadual, Pastor Antônio dos Santos, declarou, de forma oficial, seu apoio à pré-candidatura a prefeito de Socorro, do Padre Inaldo, do PP. Antônio afirmou que as obras falam por si só e que mais quatro anos para o padre, significam a continuidade de uma administração diferenciada, que tem atendido os anseios da comunidade.

Pastor Antônio citou a política de construção de creches, num total de cinco, mais uma reformada e outras duas em construção, como um dos pontos fortes da gestão de Padre Inaldo e adiantou que Socorro deu um salto de qualidade no atendimento à crianças. O benefício é enorme. “Antes do Padre Inaldo, o município contava com duas creches, e atendia apenas 250 crianças. Agora, são mais de três mil, recebendo todo tipo de assistência, dando tranquilidade às mães, para desenvolverem suas atividades trabalhistas”, disse.

Por fim, Pastor António também destacou a valorização do servidor público, construção de mil casas, construção da UPA, três Unidades Básicas de Saúde, reforma de postos e escolas. Além de tudo isso, continuou, Padre Inaldo administra com espírito humanitário, atendendo os mais pobres, além de tratar o dinheiro público com responsabilidade. ” Estarei ao lado dele, visitarei meus amigos e falarei da necessidade da continuidade desta que é, sem dúvidas, a melhor administração de todos os tempos em Socorro”, finalizou.

Fonte e foto assessoria