RioMar Aracaju retoma as atividades com novas lojas em seu mix

25/08/20 - 12:37:39

O empreendimento já anuncia a chegada de mais três operações, com inaugurações previstas para setembro

Após cerca de cinco meses com as lojas fechadas por conta da pandemia do Covid-19, no último dia 14 de agosto o RioMar Aracaju retomou as atividades comerciais. A boa notícia é que, além da reabertura das lojas estabelecidas no empreendimento, o shopping voltou a funcionar com mais três novas operações nos segmentos de acessórios masculinos, saúde e beleza, e variedades. As novas operações são responsáveis pela contratação de aproximadamente 25 colaboradores, diretos e indiretos.

Noha chega a Aracaju e promove novas possibilidades de moda ao universo masculino

O mercado da moda masculina tem crescido a cada dia e surpreendido com as novidades. A Noha Shoes (@nohaaracaju), marca nacional de destaque em sapatos e acessórios para o público masculino, apresenta possibilidades inspiradas na tendência europeia, para agradar todos os estilos com conforto e elegância.

Recém-chegada a Aracaju, a Noha atraiu a atenção dos consumidores pelo bom gosto e qualidade. “A marca nasceu para dar novas possibilidades de moda ao homem. Criamos o universo Noha com base na Itália, berço da moda masculina e adicionamos o toque brasileiro”, pontua o empresário Rafael Nascimento, que está à frente da loja. A marca possui 13 unidades espalhadas por várias capitais do país.

Com um projeto moderno e aconchegante, a Noha Shoes fica localizada no primeiro piso do empreendimento, na Praça de Eventos Rio.

Botoclinic: a maior rede de harmonização facial do Brasil

Outra novidade que acaba de chegar ao RioMar é a Botoclinic, a maior rede de estética nacional e primeira clínica especializada na aplicação da toxina botulínica e preenchimentos com ácido hialurônico. Além disso, a franquia oferta outros procedimentos estéticos de harmonização facial como microagulhamento, skinbooster – hidratação profunda da pele com a combinação de ácido hialurônico e vitaminas –, e a lipo de papada, que consiste na redução da gordura da região, sem cirurgia.

A clínica, que fica localizada no segundo piso próximo à Riachuelo, é comandada pelo reconhecido Dr. Alan Macário, que coordena uma equipe de profissionais com expertise em harmonização da face.

Como promoção de inauguração, até o final do mês de agosto, o centro oferece até 50% de desconto em alguns procedimentos. A avaliação é gratuita e pode ser agendada pelos contatos (79) 3303-3530 l 99932-5402 (whatsApp) ou no @botoclinic_riomar.aracaju.

Tudo para festas e eventos

Quem chega ao RioMar surpreende-se com a mais nova loja Esquina Embalagens, um espaço que conta com um diversificado mix de produtos para festas e eventos em geral. Embalagens, descartáveis, bomboniere, temas para festas, balões variados, artigos para o lar, confeitaria e sorveteria estão entre os itens encontrados na loja.

O projeto moderno e inovador, apresenta um layout estruturado para facilitar e auxiliar o cliente na hora da compra. Além dos produtos de qualidade e preços justos, a loja oferece um atendimento diferenciado.

A Esquina Embalagens está localizada próximo à Praça de Eventos Rio, em frente ao Café Canephora.

Novas lojas

No mês de setembro, novas lojas estão previstas para chegar ao RioMar Aracaju. O shopping irá inaugurar operações como Botocenter – centro de estética exclusivo para aplicação de Botox –, Dermage – dermocosméticos para a pele brasileira – e Dry Up – operação automotiva que promove lavagem ecológica. Além das inaugurações, a MMartan, queridinha das noivas e pessoas que não dispensam o bom gosto no quesito cama, mesa, banho e decoração, troca o endereço atual para uma nova loja, no primeiro piso, próximo ao Madero.

Horário de funcionamento

Mesmo sendo autorizada pelo Governo do Estado de Sergipe a ampliação o funcionamento até as 22 horas, as lojas e praças de alimentação do RioMar irão funcionar de segunda a sábado, das 12h às 20h.

A medida acompanha a retomada gradativa das atividades e atende a um pleito dos lojistas. A exceção de funcionamento é para os restaurantes Ferreiro Grill e Camarada Camarão, que estão operando de segunda a sábado até às 23h. No domingo, o Ferreiro funciona das 11h às 15h. Já o Camarada Camarão abre das 11h às 15h, e das 17h às 19h.

Da assessoria

Foto: Divulgação