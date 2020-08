Sindomestica/SE oferece cursos online para trabalhadores domésticos

25/08/20 - 14:27:00

Proteção à saúde e política são os temas da formação voltada às empregadas e aos empregados domésticos

O Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Sergipe (Sindomestica/SE) convida toda a sociedade e especialmente os trabalhadores (as) domésticos (as) para participar do curso de capacitação ‘A Saúde da Trabalhadora Doméstica no Período de Pandemia’. O curso online será ministrado pela professora Alexandra Santana Simões no próximo sábado, dia 29 de agosto, em duas turmas. À tarde: das 16h às 18h; e à noite: das 19h às 21h.

‘Quem te falou que trabalhadoras domésticas não fazem política?’ é o tema do curso de capacitação online seguinte, que será ministrado no dia 5 de setembro, às 19h, por Creuza Oliveira, diretora da Federação Nacional de Trabalhadores Domésticos (Fenatrad).

Diretora da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) e vice-presidente do Sindomestica/SE, Quitéria Santos explicou que os dois cursos são muito importantes neste momento em que ainda lutamos para vencer a Covid-19. “Estávamos preparando este curso para acontecer presencialmente, mas com a pandemia fomos forçadas a fazer online. Vamos nos reunir pelo menos na internet porque não podemos parar”, ressaltou a sindicalista.

Segundo Quitéria Santos, os cursos online serão realizados com o apoio da FIT (Federação Internacional do Trabalho Doméstico), CUT, FENATRAD e Solidarit Center. “Por causa da Covid-19 está tudo parado. Mas não parou o trabalho escravo, a exploração dos trabalhadores continua, e o descuido com a saúde da trabalhadora doméstica também. O curso é importante para todos neste momento em que vivemos, pois precisamos cuidar da saúde e conhecimento salva vidas”, destacou a dirigente sindical.

Todos os interessados em participar da formação podem mandar mensagem para o Sindomestica/SE via whatsaap através do número (79)9941-9414. No dia do curso, vamos enviar o link para todos os interessados em participar.

Por: Iracema Corso