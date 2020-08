Vice-campeão do programa Aprendiz 7 ministrará palestra virtual gratuita

25/08/20 - 13:25:42

Jovem nordestino ganhou o mundo depois que participou do programa Aprendiz por duas vezes. No dia 28, Rodrigo Solano dará dicas de sucesso para transformar qualquer carreira.

Para conseguir uma carreira de destaque, é preciso garantir habilidades que muitas vezes não são ensinadas nos livros. Mas especialistas apontam que a experiência de estudar uma graduação destaca e aprimora as competências exigidas pelo mercado de trabalho. Focado em alta performance, proatividade, relacionamento, criatividade, resiliência, humildade e ética, no dia 28, às 19h, acontecerá o talk-show “De ‘Aprendiz’ ao sucesso: 12 passos para transformar sua carreira”, com Rodrigo Solano, ex-participante do programa O Aprendiz.

Recifense, o jovem Rodrigo Solano é um apaixonado por Comunicação e Marketing que impulsionou sua carreira quando, em 2010, se consagrou como vice-campeão do programa Aprendiz 7 – Universitário, da TV Record, apresentado pelo empresário João Doria Jr, desbancando 125.800 concorrentes; e, em 2013, quando foi convidado para o ‘Aprendiz – O Retorno’, comandado por Roberto Justus e conquistou o 3° lugar.

“Vamos bater um papo online sobre vários assuntos importantes, como comportamento profissional, carreira e mercado de trabalho. Esse momento de início de graduação tem muito a ver com minha história e quem conhece um pouco da minha trajetória sabe o quanto a graduação fez completamente a diferença na minha carreira”, convida Rodrigo Solano.

Ele já passou sua experiência pessoal e profissional vivida dentro e fora do Brasil nas cinco regiões do país e no exterior.

A inscrição é gratuita no site: http://bit.ly/rodrigosolano . Ao acessar o site, vá em Sergipe > Talk-Show com Rodrigo Solano e você receberá confirmação e link de acesso no e-mail.

Currículo

Pós-graduado em Administração de Marketing (UPE), graduado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, certificado em Desenvolvimento Sustentável, Marketing e Responsabilidade Social pela ESPM e em Conversação, Redação e Espanhol para Negócios pela Universidad de Salamanca (Espanha).

Já atuou como coordenador de Endomarketing (Comunicação Interna) e coordenador de Relacionamento Comercial de um dos maiores grupos educacionais do Brasil e atualmente é gerente comercial da maior empresa de CRM para shopping centers do Brasil.

Por Raquel Passos

Foto assessoria