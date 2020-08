A retomada de gravações de “Amor de mãe” tem tido grandes cenas de ação e perseguição. Nesta semana, alguns atores gravaram a morte de mais um personagem

26/08/20 - 23:52:24

Na história, Marconi (Douglas Silva) armará o sequestro do próprio amigo, Sandro (Humberto Carrão). O criminoso, que já terá fugido da prisão a esta altura, será encurralado pela polícia e morto.

As cenas foram feitas com todos os cuidados possíveis em relação ao Covid. Além de Douglas e Humberto, Murilo Benício também esteve presente na gravação feita na última quarta-feira (25) na cidade cenográfica dos Estúdios Globo. Tanto Douglas quanto Humberto estão confinados num hotel da Zona Oeste do Rio de Janeiro, próximo aos Estúdios Globo.

Nos últimos dias, os primeiros atores escalados para voltar a gravar a novela de Manuela Dias já passaram pelo segundo ou pelo terceiro testes que comprovam que não testaram positivo para o vírus. Durante as filmagens, eles também têm sido orientados a usar roupões sobre os figurinos caso deixem a cena para transitar pelo set e, claro, para não esquecerem as máscaras.

Relembre a trama da novela

Antes da suspesão das gravações da novela das 21h, Marconi estava preso. Vitória (Taís Araujo), mãe de Sandro, tentava convencer o amigo do filho a deixar o crime e a liberar Farula (MC Cabelinho). Ela chegou a visitá-lo na prisão. Raul também se desesperava com a amizade persistente de Marconi e de Sandro, mas não conseguiu dar conta de separá-los.

Fonte/Foto: globo.com