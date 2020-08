Alese aprova indicação de Talysson de Valmir para pavimentação de trecho da SE-175

26/08/20 - 16:49:29

Indicação de autoria do deputado estadual Talysson de Valmir, PL, aprovada pela Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 26, solicita a urgente pavimentação da Rodovia SE-175, no trecho que liga a sede do município de Gararu ao povoado São Mateus. “São cerca de 55km de estrada em completa situação de abandono e sem condições de trafegabilidade, sobretudo quando chove. Os moradores daquela região sofrem com essa situação há mais de 40 anos”, argumenta o deputado. O apelo é direcionado ao governador Belivaldo Chagas e à direção do D.E.R.

O parlamentar diz que a luta dos moradores do povoado São Mateus em busca de solução para a questão é antiga, inclusive foi criado o ‘Grupo Asfaltamento da Rodovia 175. “É inadmissível a situação desse trecho em questão. Estamos falando de uma rodovia. Não há, sequer, calçamento. É piçarra, buraco e muita lama. Em períodos chuvosos, como agora, os transtornos só aumentam. A precariedade da estrada tanto atrasa deslocamentos, como coloca quem por ela transita em perigo e causa prejuízos financeiros. Os moradores se queixam de veículos danificados, carros atolados, transporte escolar prejudicado, da mesma forma veículos de serviços de urgências e emergências, devido a dificuldade de chegar ao destino”, observa.

Talysson diz que com a indicação aprovada, agora vai cobrar ao D.E.R. a devida pavimentação do trecho, que percorre os territórios dos municípios de Nossa Senhora da Glória, Graccho Cardoso e Gararu. Pavimentação também beneficiará diretamente os municípios de Porto da Folha e Feira

Nova. “O Estado precisa garantir dignidade ao povo daquela região. Imagine a via crucis dos moradores todas as vezes que precisam se deslocar. Vamos cobrar insistentemente a solução”, diz.

Fonte e foto assessoria