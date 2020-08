Amorim diz a Tarantela que “o novo pode vir com defeito de fábrica” e Jackson é “hipócrita”

26/08/20 - 07:33:23

O presidente estadual do PSDB em Sergipe e ex-senador Eduardo Amorim, não gostou das declarações feitas pelo empresário João Tarantela sobre a “velha política em Sergipe” e foi duro na resposta, afirmando que “o novo pode vir com defeito de fábrica”.

Eduardo Amorim usou as redes sociais na noite desta terça-feira (25) para responder aos comentários feitos sobre o apoio do PSDB à pré-candidatura da delegada Danielle Garcia, à prefeitura de Aracaju.

Sobre o que disse o empresário, Eduardo Amorim disse que “Tarantela é um daqueles políticos frustrados e falastrão porque nunca conseguiu ter mandato e o que fala e propõe é destruir a vida alheia. Lembra aquele vizinho invejoso e falastrão. Não me preocupo com o novo na política, porque o novo pode vir com defeito de fábrica no caráter”, afirmou o ex-senador.

Ainda sobre o “velho e novo”, o ex-senador disse que “Tarantela esquece que está no DEM com José Carlos Machado que não é novo, mas é homem de bem e capaz. Eu prefiro que na política tenhamos homens e mulheres capazes e com boas atitudes coletiva”, afirmou.

Ainda ontem, também no twitter, Amorim disse o ex-governador Jackson Barreto “é um político de profissão, é hipócrita e incompetente”. “Jackson é um político sem outra profissão, que enganou a vida inteira os sergipanos. Um falastrão, enganador”.

Ainda sobre Jackson, Eduardo Amorim disse que “tem que ser muito hipócrita, incompetente e maldoso com o povo sergipano para nos mandatos de governador e prefeito conseguir quebrar o Estado e Aracaju como Jackson Barreto conseguiu. Faz um discurso para dentro, só para ele e para os que estão ao seu redor”.

Munir Darrage