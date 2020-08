Colônia Treze: Iran Barbosa reforça a luta da comunidade por área da UAB

26/08/20 - 16:52:05

O deputado estadual Iran Barbosa, do PT, voltou a usar o expediente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para tratar do impasse sobre uma área do Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB), ligada à Universidade Federal de Sergipe (UFS), situado na Colônia Treze, no município de Lagarto. Nesta quarta-feira, 26, o parlamentar chamou a atenção mais uma vez para a gravidade do problema.

“A tensão na área continua. Vale lembrar, mais uma vez, que nesse mesmo terreno funcionou o Colégio Estadual Luís Alves de Oliveira até 1998, e, a partir de 2009, o espaço passou a ser utilizado, com a concessão do Estado, pelo Polo de Apoio Presencial da UAB. Agora estão querendo lotear parte desse terreno, onde, inclusive, a comunidade anseia há muito tempo construir um auditório, já que não existe espaço na Colônia Treze para reuniões públicas”, explicou o petista.

Iran Barbosa, que dialogou, na tarde de ontem (25), por transmissão remota, com representantes da comunidade e do Polo da UAB em Lagarto, informou que existe, inclusive, uma planta, datada de 2012, feita pela Prefeitura de Lagarto, com o projeto do auditório no mesmo espaço que hoje é objeto de disputa.

“Temos que buscar a soma de esforços do Estado, do município de Lagarto e da União, através da Universidade Federal de Sergipe, para que mantenhamos com aquela comunidade da Colônia Treze essa área”, disse o petista, apelando ao governador Belivaldo Chagas e aos secretários de Estado da Educação, Josué Modesto, e da Administração, George da Trindade Gois, e aos demais parlamentares, para que se busque garantir que a área em questão não seja usurpada por terceiros.

“Quero reiterar a necessidade de nós darmos tranquilidade à população da Colônia Treze quanto à garantia de que esse terreno continuará servindo à comunidade, sem ameaças de loteamento para servir a interesses privados”, reforçou o deputado Iran Barbosa, que já acionou a sua assessoria jurídica para estudar o caso e ajudar, na medida do possível, na resolução do problema.

