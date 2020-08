Criação de comitê das mulheres militares é aprovada pela Alese

26/08/20 - 13:13:56

Na sessão plenária desta quarta-feira, dia 26, os deputados estaduais aprovaram diversas Indicações que beneficiarão a população sergipana. Dentre elas, a de nº 454 de autoria da deputada Goretti Reis (PSD), que solicita ao Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), a criação de um Comitê de Valorização das Mulheres do Sistema de Segurança Pública do estado, com o objetivo de construir uma política de redução de discriminação com as mulheres que atuam na estrutura da polícia.

“Reconhecer o papel relevante das mulheres que ingressaram na Polícia Militar, é acima de tudo reconhecer a coragem, determinação e dedicação de mulheres que atuam diariamente na luta contra a criminalidade e realizam as demandas que lhes são atribuídas, com maestria”, justificou a deputada.

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões