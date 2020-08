Deputado capitão Samuel indica reabertura das academias de ginástica

26/08/20 - 06:07:29

Os deputados aprovaram na Sessão Plenária Remota desta terça-feira, 25, as Indicações Parlamentares de números 441 e 442, ano 2020, de autoria do deputado estadual Capitão Samuel (PSC). Na propositura 441/2020, o parlamentar propôs que o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, considere a reabertura das academias de ginástica em todo o estado.

O parlamentar defende a reabertura, condicionando aos estabelecimentos a obrigatoriedade dos protocolos necessários para o enfrentamento à Covid-19.

De acordo com o Boletim emitido pelo Governo do Estado, em 13 de agosto, a próxima reunião com o Comitê Gestor de Emergência (CGE) e Comitê Gestor de Retomada Econômica (COGERE), acontecerá nos dias 26 e 27 de agosto, quando deverá ser deliberado sobre o avanço dos Territórios de Planejamento para a Terceira Fase (Bandeira Verde), é nessa fase que há a condição da reabertura das academias e afins.

Segundo o Capitão Samuel todos estão sofrendo muito com a falta das academias. “Sofrem os alunos, pela falta das suas atividades, e sofrem os empresários e professores, pela falta do giro da economia dos seus negócios. Já faz tempo que brigo e declaro o meu apoio para estes profissionais. Já temos uma data prevista, que é dia 28, mas quem tem fome, tem pressa”. declara.

Suspensão da inscrição

Já na Indicação de nº 442/2020, também aprovada por unanimidade, o deputado também propõe ao chefe de governo de Sergipe que promova a suspensão das inscrições em dívida ativa de débitos vencidos durante o decreto de estado de calamidade pública enquanto durar a pandemia.

Para facilitar ao devedores, Capitão Samuel propôs também que sejam criadas políticas que facilitem os pagamentos, com extensão de prazos, e sem juros.

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto: Pixabay