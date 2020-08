DEPUTADO DEFENDE MAIS MULHERES NA POLÍTICA E PEDE IGUALDADE E RESPEITO

Agosto é, com certeza, um mês muito importante na história das mulheres. Além de ser caracterizado como ‘Agosto Lilás’ e de relembrar a Lei Maria da Penha, o combate à violência contra mulher, o mês traz também o ‘Dia Internacional da Igualdade da Mulher’. Para defender maior participação das mulheres na política e criticar a discriminação, à violência e a falta de oportunidades, o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania 23) utilizou suas redes sociais nesta terça-feira (26).

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que as mulheres continuam sendo desvalorizadas no local de trabalho, ganhando financeiramente, menos que os homens e ocupando os mesmos cargos. Para o deputado, isso precisa mudar. “As mulheres devem ocupar cada vez mais espaço na sociedade e serem valorizadas financeiramente assim como os homens, mas infelizmente isso ainda não acontece na prática. É por esse motivo e, tantos outros, que é necessário ter dias dedicados a igualdade feminina”, afirmou.

O deputado falou ainda sobre representatividade feminina na política. Para ele, o espaço ainda é muito pouco. “Apesar de existir as cotas eleitorais que a assegura uma porcentagem mínima de 30% e máxima de 70% a participação de determinado gênero em qualquer processo eleitoral vigente, esse mecanismo tem contribuído pouco. Nós precisamos de mais mulheres ocupando espaços na política, por isso faço um apelo para que as mulheres participem ativamente, pois sei que é necessário igualdade, representatividade e respeito”.

