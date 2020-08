DIEGO MAC CORD DE FARIA É NOMEADO SECRETÁRIO DE DESESTATIZAÇÃO

Diogo Mac Cord de Faria é nomeado para o comando da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia. Ele substitui Salim Mattar, que pediu exoneração do cargo.

O decreto de nomeação, assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, está publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (26).

Faria ocupava o cargo de secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia.

Ele é engenheiro mecânico, mestre em administração pública pela Universidade de Harvard, onde se especializou em investimentos de infraestrutura, e doutor em engenharia pela Universidade de São Paulo (USP), onde se especializou em regulação do setor elétrico. Foi professor e coordenador do MBA do setor elétrico da FGV Management.