DIREITO DESPORTIVO DO TJD/SE É PAUTA DE DISCUSSÃO EM WORKSHOP VIRTUAL

26/08/20 - 06:01:56

O Tribunal de Justiça Desportiva de Sergipe (TJD/SE) realiza nesta quinta-feira, 27 de agosto, às 17 horas, um workshop para discutir o Direito Desportivo no cenário estadual. Por causa da pandemia, o evento acontece de forma virtual e reúne especialistas no assunto. O workshop tem como público-alvo: cronistas esportivos, profissionais de educação física e advogados que militam na área. Outras categorias podem participar, é só acessar o link: https://meet.google.com/.ebt-ozzz-hvp

De acordo com a organização, o evento é uma forma de agregar conhecimento sobre o Direito Desportivo da entidade local, que há poucos mais de um mês possui novo presidente, o advogado Manuel Cruz. Ele estará à frente do TJD/SE pelos próximos quatro anos.

De acordo com Manuel Cruz, o workshop terá a participação de cinco integrantes do tribunal local. “Teremos um mediador e três auditores com temas diversos sobre o direito desportivo. Será uma grande oportunidade”, destaca Cruz.

Auditor do STJD, o advogado Ramon Rocha vai falar sobre os aspectos controvertidos do Código Brasileiro de Justiça Desportivo.

O Fair Play financeiro é o tema escolhido para debate pela auditora do Pleno do TJD/SE, Juliana Gentil; enquanto Dalmo Bezerra vai comentar sobre a instrução de processo desportivo disciplinar na prática. Dalmo é presidente da 1 ª Câmara Comissão Disciplinar do tribunal sergipano.

Tribunal de Sergipe

O Tribunal de Justiça Desportiva de Sergipe é constituído por nove auditores, que decidem sobre questões de regulamento e disciplina do esporte sergipano. Eles possuem a responsabilidade de apreciar os atos decorrentes dos recursos interpostos das decisões das Comissões Disciplinares. Além disso, analisam outros processos previstos no Código Brasileiro Disciplinar de Justiça.

Composição do TJD/SE

Presidente: Manuel Cruz

Vice-presidenta: Conceição Vasconcelos

Auditor: Juliana Gentil

Auditor: Franklin Ribeiro

Auditor: Marcos Felipe

Auditor: André Barros

Auditor: Danilo Pereira

Auditor: Silvio Alves

Auditor: Carlos Henrique R. Bispo

Por Guilherme Fraga