EM BRASÍLIA, HELENO SILVA PARTICIPA DA PROMULGAÇÃO DO NOVO FUNDEB

26/08/20 - 12:26:17

O ex-deputado federal pastor Heleno Silva (Republicanos) esteve nesta quarta-feira (26) em Brasília, na sessão solene que aconteceu no Congresso Nacional, para a promulgação do Novo FUNDEB (Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação).

Ao lado do presidente do senado e da Câmara Federal, Heleno disse que “a proposta aumenta, de forma gradativa, a participação da União no FUNDEB, ampliando o investimento na educação do nosso país. Nos próximos anos o valor investido por aluno passará de R$ 3.700 para R$ 5.700. Em Sergipe 84% dos municípios serão beneficiados. Vitória da Educação Pública”, comemorou o ex-deputado.