EQUIPE GESTORA DA PM/SE APRESENTA PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA 2021

26/08/20 - 14:05:22

A equipe gestora da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) se reuniu na manhã desta quarta-feira (26) com o comandante-geral, coronel Marcony Cabral, para apresentar o planejamento orçamentário de 2021. A reunião ocorreu na Sala de Situações do Quartel do Comando Geral, localizado no Centro de Aracaju.

Por meio de várias reuniões os integrantes da 6ª Seção do Estado Maior Geral (PM6), parte administrativa responsável pelo orçamento, chefiada pelo coronel Reinaldo Correia de Moura, discutiram o planejamento orçamentário para o ano de 2021. Após as análises, os dados foram apresentados ao comandante-geral.

Durante a reunião, o comandante-geral destacou que a Corporação caminha por meio de planejamento e de organização, e que esse trabalho dará os frutos do próximo ano. Segundo ele, quando os recursos chegarem as prioridades serão estabelecidas, afim de que a Corporação possa executar bem esse orçamento para proporcionar melhores condições de trabalho ao integrantes e continue crescendo.

No momento, o coronel Marcony agradeceu à equipe da PM6 pelo brilhante trabalho e frisou a excelente organização da parte gestora da Polícia Militar. “Faço aqui o meu agradecimento a toda equipe da PM6, uma equipe extremamente competente. Não é à toa que a Corporação ganhou o prêmio de melhor unidade gestora do Estado, no ano passado. Tenho certeza que vamos continuar nesse propósito com o apoio da 4ª Seção do Estado Maior Geral (PM4), chefiada pelo coronel Carlos Rolemberg. Destaco aqui, que a parte de gestão da PMSE anda muito bem e os frutos estão aí. Graças a Deus os recursos têm chegado para que nós possamos melhorar e colocar a Polícia Militar em um patamar de excelência, em todos os níveis”, pontuou.

Com informações e foto da PMS/SE