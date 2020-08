Giovanna Antonelli revela que não gostava de dançar em ‘O Clone’: ‘Eu não podia contar para ninguém’. A atriz, que interpretou Jade na novela, esteve no ‘Conversa com Bial’ para comemorar 30 anos de carreira

26/08/20 - 23:48:57

Eternizada por personagens icônicos da dramaturgia brasileira, Giovanna Antonelli foi a convidada do Conversa com Bial desta quarta-feira, 26/8. Comemorando 30 anos de carreira, a atriz relembrou o tempo de “Angelicat“, algumas cenas de Da Cor do Pecado e Jade, a personagem muçulmana da novela de sucesso O Clone, de 2001.

No papo com Bial, a atriz revelou a dificuldade de executar com perfeição a dança do ventre. Isso porque odeia dançar, mas teve que encarar o desafio para fazer o papel na novela escrita por Glória Perez: “Eu não podia contar para ninguém que eu não gostava de dançar porque era a maior oportunidade da minha vida”.