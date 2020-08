GOVERNO CONCEDE LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA DE ENERGIA

26/08/20 - 16:32:00

Com um ano e meio de instalação a empresa gerou 1.417 empregos e deu prioridade à mão-de-obra local

O Governo de Sergipe, por meio da Administração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe (Adema), concedeu licença ambiental de operação para o empreendimento das Linhas de Energia do Sertão Transmissora (Lest), que abrange os estados de Sergipe, Alagoas e Pernambuco. São 198 km de linha de transmissão de energia, sendo 160 km em Sergipe, ligando a subestação Xingó à subestação Jardim em Penedo, Alagoas.

“No ano passado a empresa recebeu a licença prévia, meses depois a de instalação e agora estão recebendo a licença de operação, que é a última do processo e que permite a execução das atividades. Todas as outras etapas são necessárias, porque com as primeiras licenças eles já viabilizam empréstimos para obter recursos, já a licença de instalação é importante para que eles comecem a instalar essa linha de transmissão que vai daqui até Paulo Afonso. Neste caso o processo foi bem feito, a empresa cumpriu todos os requisitos, e agora com a licença de operação eles podem de fato, fornecer energia”, explicou o diretor-presidente da Adema, Gilvan Dias.

A pedido do Governo do Estado, durante a instalação, a empresa Lest contratou mão-de-obra local, gerando 1.417 empregos, o que foi um ganho para Sergipe, tanto que, no quadro de profissionais, a Linhas de Energia do Sertão Transmissora possui quilombolas, extrativistas, entre outros.

“A Lest agradece os esforços, presteza e eficiência do governador do Estado, bem como a devida atenção técnica ao empreendimento, no sentido de ter dado atenção ao empreendedor durante o processo de licença, viabilizando com isso, a contratação e manutenção dos empregos em Sergipe. Durante a construção da obra foram quase 1.500 oportunidades de trabalho gerados, o que oportunizou a manutenção e beneficiamento de centenas de famílias durante toda a obra”, frisou um dos responsáveis pela empresa, Anderson Ferreira.

Sobre o projeto

Presente nos estados de Sergipe, Alagoas e Pernambuco, o empreendimento tem 198 km de Linhas de Transmissão e quatro ampliações de subestações em 500 kV com o objetivo de atender a demanda pública de Transmissão de Energia na região Nordeste e otimização da interligação das unidades geradoras existentes no Sistema Interligado Nacional (SIN), com atuação concentrada nestes estados. O projeto também é fundamental para o escoamento da energia que será produzida na Termelétrica de Sergipe.

Fonte e foto ASN