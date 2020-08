GOVERNO DE SERGIPE INICIA O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA VOIP

A tecnologia Voip permite fazer e receber ligações usando uma conexão com a internet, a custos significativamente inferiores ao cobrado pelas empresas de telefonia convencionais

Com o objetivo de proporcionar um novo salto no uso da tecnologia em favor da gestão pública, o Governo de Sergipe realizou na terça-feira (25), reunião on line, para implantação da tecnologia de telefonia com Voip para uso de todos os órgãos e entidades da administração estadual. Coordenada pela Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis) e pela Secretaria da Administração (Sead), a reunião contou com a participação de 50 técnicos e gestores de tecnologia da informação e comunicação (TIC) do estado.

Abreviação de Voice Over Internet Protocol, que em português significa Voz sobre protocolo de Internet, a tecnologia Voip – ou Voz sobre IP ou telefonia IP – é uma tecnologia que permite fazer e receber ligações usando uma conexão com a internet, a custos significativamente inferiores ao cobrado pelas empresas de telefonia convencionais.

Ao abrir a reunião, o secretário de administração (Sead), George Trindade, ressaltou que o projeto de implantação do Voip é mais uma iniciativa do governo Belivaldo Chagas em busca de mudanças significativas para a comunicação do nosso estado. “Investimos em qualidade com baixos custos, a exemplo da renovação do contrato centralizado de comunicação de dados, realizada no fim do ano passado, que gerou uma economia mensal de aproximadamente R$ 10 milhões para os cofres públicos”, citou.

O secretário salientou a importância do alinhamento entre técnicos e gestores do estado na área TIC para o alcance de resultados. “Sabemos do potencial da equipe da Emgetis e dos técnicos do estado e precisaremos do apoio de todos para tornar realidade este projeto de implantação do Voip”, comentou George Trindade.

Representando a Emgetis, o diretor técnico Everton Siqueira agradeceu o apoio incondicional da Sead, por meio do secretário George, nos projetos idealizados pela empresa e reforçou também a participação dos técnicos de TIC do governo na promoção de avanços tecnológicos para o estado. “Os técnicos em TI do nosso estado têm sido essenciais neste processo de modernização e economicidade. Com a implantação do projeto de Voip, por exemplo, reduziremos em 70% as depesas com Pabx e assinaturas de linhas telefônicas, que atualmente somam em torno de R$ 320 mil por mês”, frisou.

O gerente da Área de Governança e Inovação da Emgetis, Jorge Eduardo, detalhou as funcionalidades da tecnologia Voip e os desafios dos técnicos e gestores para implantação do projeto. “Nossa previsão é viabilizar o Voip no estado até dezembro deste ano”, anunciou Jorge Eduardo. Em seguida, o gerente da Área de Infraestrutura da Emgetis, Antônio Manoel, falou sobre as viabilidades para implantação do sistema no âmbito da administração estadual.