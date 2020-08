Governo vai anunciar fase verde da pandemia e avaliar datas e regras para o retorno da realização de eventos em Sergipe

26/08/20 - 19:16:37

Na tarde desta quarta-feira (26), a diretoria da Abrape Sergipe, representada por Fabiano Oliveira, Gustavo Paixão e Pedro Oliveira, teve audiência com o Governador do Estado, Belivaldo Chagas no Palácio dos Despachos. Também participaram da reunião, Marcel Resende (Cogere), o secretário de Turismo, Sales Neto, e o Superintendente especial de Comunicação, Givaldo Ricardo.

Ficou acordado que após o anúncio da fase verde, que acontecerá nesta quinta-feira (27), o foco do Comitê Gestor da Retomada Econômica – Cogere – será justamente na análise das atividades especiais. A partir de segunda-feira (31), iniciam-se os estudos, conforme afirmou o Governador. Ele também convidou a diretoria da Abrape para participar da próxima reunião do Cogere, onde serão definidas quais as atividades especiais que poderão funcionar, bem como, as respectivas datas e as regras para o retorno gradativos dos eventos de acordo com as categorias.

Na oportunidade, a Abrape também solicitou ao governador, que avaliasse a possibilidade de uma linha de crédito especial para o setor de eventos no Banese. O governador acenou que entrará em contato com a Sefaz e com a com a diretoria do Banco do Estado para avaliar essa possibilidade.