INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO DA CMA SERÁ REABERTA DIA 8 DE SETEMBRO

26/08/20 - 07:56:54

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Josenito Vitale, disse na manhã desta quarta-feira (26) que será reaberto no próximo dia 8 de setembro, as inscrições para o concurso público da CMA. Segundo Vitale, as provas devem acontecer no dia 22 de novembro.

Os salários variam entre R$ 1,6 mil e R$ 2,3 mil. São 52 vagas, sendo 34 para os níveis médio e técnico e 18 para nível superior.