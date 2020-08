Leó Neto é reeleito Defensor Público Geral com 100% dos votos

26/08/20 - 08:03:48

O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Sergipe realizou nesta terça-feira, 25, a eleição para escolha do Defensor Público Geral para o Biênio 2020/2022. A votação foi eletrônica e o pleito contou com a participação de 88 membros.

José Leó de Carvalho Neto obteve 100% dos votos dos defensores públicos, um resultado inédito na história da instituição. No primeiro mandato, o membro da Defensoria Pública conquistou 93,5% dos votos e nesse pleito, todos os 88 defensores públicos disseram sim, não havendo abstenção e votos em branco.

Para Leó Neto, o índice de 100% de aceitação mostra unidade na Defensoria Pública. “Esse resultado representa a coesão, força e união de todos os defensores públicos que estão no mesmo barco, remando em uma única direção: o fortalecimento da instituição em prol de toda coletividade. 100% de aceitação não me deixa nada envaidecido, isso me traz uma responsabilidade imensa para que cada dia mais eu escancare as portas da instituição e do meu gabinete para todos aqueles que precisarem, defensores públicos e usuários da Defensoria Pública”, disse emocionado.

“Agradeço a todos os defensores públicos por este apoio incondicional. Tentarei retribuir na maneira que eu possa e, na melhor possível, essa votação tão importante para a instituição”, completou Leó Neto.

É a segunda vez, na história da instituição, após o advento da Lei Complementar 183/2010, que a votação para escolha do Defensor Público-Geral acontece via sistema online. Com isso, os defensores públicos não precisaram se deslocar do interior ou das unidades de atendimento da Defensoria Pública para exercer o direito ao voto.

Leó Neto ingressou na Defensoria Pública em 2009, através de concurso público para Defensor Público; foi Delegado de Polícia Civil; Professor de Direito Processual Penal e Civil durante oito anos; Subdefensor Público Geral na gestão do Defensor Público Geral, Jesus Jairo Lacerda; Defensor Público Geral Biênio 2018/2020 e agora reeleito para novo Biênio 2020/2022.

O Conselho Superior encaminhará o nome do eleito para nomeação por parte do Governo do Estado. A posse será anunciada em breve.

Foto assessoria

Por Débora Matos