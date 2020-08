Luciano Bispo discute com a Cohidro sobre furto em perímetro irrigado de Itabaiana

26/08/20 - 13:04:00

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), esteve reunido na manhã desta quarta-feira, 26, com o presidente da Companhia de Desenvolvimento e Irrigação de Sergipe (Cohidro), Paulo Sobral, e com o gerente do Perímetro Irrigado da Ribeira, Augusto César Rocha, para tratar sobre os recorrentes furtos dos equipamentos de irrigação do Perímetro Poção Irrigado da Ribeira, localizado no município de Itabaiana, no Território Agreste Central.

Diante desse cenário, o presidente da Casa, Luciano Bispo, lamentou a ocorrência dos furtos, e buscou apoio do Governo do Estado para frear a ação dos malfeitores.

“A Cohidro é um órgão vital para a agricultura do nosso estado, sabemos da importância do órgão para a agricultura de Sergipe. Lamentamos a ocorrência dos furtos dos equipamentos na região de Itabaiana, que vão desde fiação elétrica até maquinários. No inverno não há queixa de falta de água para irrigação, mas no verão, época de seca, ausência da água prejudica a agricultura. Nossos agricultores ficam preocupados com essa situação, que precisa de solução. Esse furtos frequentes prejudicam o plantio, a renda dos agricultores, e consequentemente, o desenvolvimento da economia do nosso estado. Junto ao secretário da segurança pública, João Eloy, e ao secretário da Casa Civil, Carlos Filizola, vamos fazer um trabalho para prender esses malfeitores”, destacou Luciano Bispo.

O gerente do perímetro da Ribeira, Augusto Cesar, revela que área do perímetro irrigado de Itabaiana abrange 466 famílias, de 14 povoados, e que o furto dos equipamentos é grave, afligindo a plantação e o retorno financeiro dos agricultores do perímetro.

“Diante da pandemia a produção de alimentos está sendo ainda mais essencial, pois perímetro envia produtos para estado da Bahia. Com esses furtos, e falta de equipamentos, que desta feita levaram até os transformadores, a situação é preocupante. E agora então, nessa época de verão, os agricultores ficam preocupados com a possibilidade de não produzirem alimentos, no que repercute na distribuição da renda familiar”, analisa Augusto César.

Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões