Márcio Macêdo visita reserva extrativista e antiga Ocupação das Mangabeiras

26/08/20 - 05:45:26

Petista visitou a região e constatou a necessidade de se criar um projeto sustentável na região

Nesta terça-feira, 25, o pré-candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macêdo, esteve no bairro 17 de Março para conversar com os moradores sobre as necessidades da região. Na oportunidade, ele também foi ao local onde existia a Ocupação das Mangabeiras e analisou o projeto de construção das casas que devem substituir às demolidas pela prefeitura. Lá, o petista constatou que é possível fazer um projeto sustentável, beneficiando à população sem, necessariamente, agredir ao meio ambiente.

“Não adianta o atual prefeito dizer que não é possível criar um projeto sustentável e construir as casas. Isso é falta de compromisso com o meio ambiente e com as pessoas. A construção das casas é fundamental para os moradores da antiga ocupação, mas é preciso ser feito de maneira sustentável. O trabalho de extrativismo da mangaba é fundamental para aquelas famílias e a região é bastante produtiva. Em 2019, cerca de 1,5 toneladas foram colhidas. Mas árvores têm sido arrancadas do local. Os moradores falam em 60 mangabeiras mortas e, segundo eles, o número pode chegar a quase 2 mil. Isso é crime ambiental”, disse.

Para Márcio, existem alternativas para construir as novas moradias com ações atreladas à proteção ambiental. E isso, de acordo com ele, pode colaborar com o fomento turístico da localidade. “Não existe nenhuma incompatibilidade de manter os moradores ali e, ainda assim, proteger a reserva. Aquilo ali, se bem feito, pode virar não só uma área habitacional, como também um grande atrativo turístico. Tem como fazer do local um atrativo, porque a mangaba é típica de nosso estado e isso precisa ser melhor divulgado”, explicou

“O que o prefeito vê como problema, eu vejo como solução. É possível fazer as casas sem destruir as mangabeiras. E eu sei como fazer. É preciso competência administrativa, sensibilidade ambiental e compromisso social”, acrescentou.

Zona de Expansão

Também nesta terça-feira, Márcio Macêdo visitou a Zona de Expansão da capital e, para ele, a falta de investimentos na região tem impactado negativamente a vida dos moradores.

“A região tem um potencial turístico imenso, uma população que tem muita garra e muita determinação, mas que sofre com o total desprezo da Prefeitura. Um morador nos trouxe o registro de como o abandono e a falta de projeto sustentável impacta a Zona de Expansão e a vida dos moradores. Pé na lama não é qualidade de vida, é falta de gestão e incapacidade”, revelou.

“As ruas estão repletas de buraco e lama. E, segundo ouvimos dos próprios moradores, o posto de saúde não está comportando a demanda da população. É uma situação lamentável”, concluiu.

Da assessoria

Foto: Jamisson Souza