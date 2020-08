MONITORAMENTO DA COVID-19 EM SÃO CRISTÓVÃO REGISTRA NOVE DIAS SEM ÓBITOS

A secretaria de saúde de São Cristóvão registrou a marca de nove dias consecutivos sem óbitos por covid-19 no município. Segundo dados da vigilância epidemiológica, que vem atuando em várias frentes de combate à pandemia, o último óbito por covid-19 foi registrado na cidade em 16 de agosto de 2020.

O primeiro caso de covid em São Cristóvão foi diagnosticado em 14 de abril, e de lá para cá, a secretaria de saúde tem atuado com ações assistenciais, de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária para controlar e minimizar as consequências da pandemia para os sancristovenses.

Segundo Beatriz Costa da Silva, coordenadora de Vigilância Epidemiológica, o número de zero óbitos por covid na última semana é reflexo de todas as medidas de enfretamento que a secretaria de saúde vem tomando e também do próprio curso da doença. Segundo ela, a vigilância tinha uma projeção realizada pela consultoria epidemiológica, e já aguardava essa diminuição da curva.

“Todas as nossas ações são norteadas pelos dados epidemiológicos. Apesar de termos um alívio, não é momento de afrouxar. Todas as medidas continuam e até triplicam, como a higienização das mãos, sair apenas com máscara, tudo isso permanece para que a gente consiga manter a curva sem crescer novamente”, afirmou a coordenadora.

Segundo o Boletim Epidemiológico do início da semana, segunda-feira (24), São Cristóvão registrou desde o começo da pandemia um total de 2000 pessoas que foram diagnosticadas com Covid, e dentre elas, 1.860 se recuperaram da doença, que corresponde a 93,0% do total de pessoas infectadas pelo coronavírus no município.

“Para nós esse número é uma grande vitória, além de um alívio imenso porque realmente são vidas que foram ceifadas pelo covid, e cada vida doía muito em todos nós”, concluiu Beatriz da Silva.

Monitoramento

Todo o monitoramento começa quando o paciente sente os sintomas gripais e é notificado pelo profissional de saúde da unidade de saúde. A partir daí o acompanhamento de casos suspeitos e de casos confirmados envolve diversos profissionais da rede de saúde. A secretaria atua apenas com profissionais de nível superior nesta área, e os pacientes são monitorados de 48h em 48h, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. Esse monitoramento é intensificado e passa a ser realizado diariamente caso algum dos pacientes apresente sinal de gravidade. Já os casos internados são acompanhados a cada 24h, todos os dias da semana.

A vigilância tem também orientado os pacientes confirmados primordialmente sobre a importância do isolamento social e sobre as medidas de precaução, entre outras para evitar o contágio do vírus. Todos os casos diagnosticados como positivos, sejam eles nas unidades de saúde de São Cristóvão ou fora do município, são oficializados junto à secretaria do estado da saúde, para a partir daí serem iniciados os monitoramentos.

Fonte e foto assessoria