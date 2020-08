Paciente covid-19 agradece com carta atendimento recebido no Huse

26/08/20 - 10:31:19

Essa foi a forma que o paciente encontrou para demonstrar toda a sua gratidão à equipe que está acompanhando seus dias de internamento na unidade intensiva depois de ser vítima do novo coronavírus

A carta de agradecimento dedicada aos profissionais de saúde estava fixada no box do leito 22, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI II para pacientes vítimas da Covid-19), no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). Essa foi a forma que o paciente Jeferson Rodrigues, 47, encontrou para demonstrar toda a sua gratidão à equipe que está acompanhando seus dias de internamento na unidade intensiva depois de ser vítima do novo coronavírus no último dia 13. Cercado de carinho e atenção, o paciente participou de uma chamada de vídeo emocionante com a esposa para dar a notícia de que estava curado.

“Eu estou cercado por anjos, precisava dizer isso a eles mesmo através de uma carta. Essas pessoas são profissionais que amam o que fazem, trabalhar na área da saúde, fazer o que eles fazem aqui é uma dádiva de Deus. Só ele pode pagar cada coisa que eles fazem conosco e o amor que eles têm com a gente, o cuidado e a atenção. Estou curado graças a Deus e a esses anjos. Estou curado e a qualquer momento vou ser transferido para uma enfermaria e depois para casa, enquanto isso vou matando a saudade da esposa e dos filhos através de vídeo chamada”, disse Jeferson Rodrigues.

A técnica de enfermagem da UTI II do Huse, acompanha o trabalho da videochamada nos leitos da UTI e explica que quase desistiu da tarefa porque a emoção é muito grande. “Emocionalmente falando: haja coração! Eu até pensei em desistir por não suportar tanta emoção, eu peço muita coragem a Deus para que eu continue esse trabalho levando força para as famílias, uma palavra amiga e de conforto. Esse trabalho é muito gratificante, a emoção acontece a todo instante seja com foto, videochamada, uma carta e eles acabam se emocionando também e ficam gratos com isso”, disse a técnica de enfermagem.

Para a gerente da UTI do Huse, Neila Froes, muita coisa mudou depois que esse trabalho com a vídeo-chamada iniciou. “ Está sendo positivo porque antes as famílias ficavam ansiosas sem uma imagem do seu familiar e agora elas até ligam agradecendo as informações que são passadas e o quanto isso minimiza a angústia que eles sentem por estarem longe dos seus entes queridos” explicou.

Fonte e foto assessoria