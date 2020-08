PREFEITO MARCOS SANTANA É RECEBIDO PELO GOVERNADOR BELIVALDO CHAGAS

26/08/20 - 05:52:10

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana (MDB) foi recebido nesta terça-feira 25, pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), no Palácio dos Despachos. Marcos Santana apresentou ao governador informações sobre diversas reivindicações da população de São Cristóvão. Na audiência foram tratados diversos assuntos, entre eles a retomada de algumas obras, sobretudo nas áreas de infraestrutura, conclusão da Rodovia João Bebe Água, pavimentação do último trecho da Rodovia Zezinho da Everest, que liga o povoado Rita Cacête a BR-101.

De acordo com Marcos Santana, a conversa com o governador Belivaldo Chagas, foi bastante proveitosa e, com certeza, levará muitos benefícios para São Cristóvão.

“Levei um relato da situação em que se encontra a nossa cidade e fui pedir ajuda para que nossa gestão possa ter a instalação de uma grande indústria que deverá ser anunciada ainda no início de setembro. Tenho certeza ele vai continuar a nos ajudar”, concluiu o prefeito Marcos Santana.

Da assessoria