Prefeitura de Aracaju realiza teste rápidos em praça dos Mercados

26/08/20 - 16:12:31

O segundo dia de testes rápidos, realizado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, ocorreu na praça Hilton Lopes, na região dos Mercados Centrais, e atraiu comerciários, comerciantes e moradores.

A ação que teve início na última segunda-feira, dia 24, não é divulgada previamente para evitar aglomeração. Duas vezes na semana, equipes da Secretaria disponibilizam 500 testes rápidos IGG/IGM em espaços públicos. Na segunda, das 498 testadas, 40 testaram positivo para IGG, o que indica que essas pessoas estão na fase crônica e/ou convalescente ou já tiveram contato com a doença em algum momento.

A secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, acompanhou a ação desta quarta e informou que a testagem auxilia a gestão nas medidas de combate à covid-19. Foi percebido um aumento gradual de pessoas com anticorpos.

“O TesteAju é mais uma ação de enfrentamento à covid-19 e tem duas vertentes, que é o teste RT-PCR nos bairros, onde se pesquisa o vírus ativo, e o teste rápido, que é esse que estamos fazendo em espaço públicos e avalia o percentual da população que já teve contato com o vírus e já desenvolveu anticorpo. Essas testagens são importantes, temos a possibilidade testar mais para avaliar o comportamento do vírus na população”.

Waneska explicou que quanto maior número de pessoas já tiverem sido contaminadas, maior a dificuldade de circulação do vírus e reiterou a necessidade dos cuidados sanitários e do distanciamento social.

“É importante lembrar que ainda estamos na pandemia. Estudos da Fiocruz mostram que Aracaju está na faixa de 0,65%, ou seja, uma pessoa contamina menos de uma pessoa, mas estamos em guerra contra um vírus desconhecido, é hora de mudarmos nossos hábitos, continuar usando máscara, higienizando as mãos”.

TesteAju

Lançado dia 10 de agosto, o TestAju objetiva oferecer testes para a população para fazer a quebra de transmissão, por meio do monitoramento e isolamento de casos positivos, com o exame tipo RT- PCR, e para fazer inquérito populacional epidemiológicos de quantas pessoas tiveram contato com o vírus e desenvolveram anticorpos, por meio do IGG/IGM.

Bairros

O TestAju que atua nos bairros é segundas, quartas e sextas-feiras. A escolha dos bairros é realizada com base no número de notificações, de óbitos e de aumento de casos nos últimos 14 dias. Após 15 dias, as equipes retornam para os mesmos bairros fazendo novamente 300 exames.

Nesta quarta, as equipes estarão no Jabotiana, Cirurgia, 18 do Forte e Jardim Centenário. Na sexta, dia 28, as equipes estarão São Conrado, Novo Paraíso, Olaria e Bugio.

Os dados do TestAju levantamdos até a última segunda, mostram que 3.157 pessoas realizaram o RT-PCR. Dessas, 189 positivos, 2.525 negativos e 443 em análise.

Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE