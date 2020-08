SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COMUNICA PROCON SOBRE RECALL

O chamamento é decorrente da investigação da Polícia Civil, que constatou peça projetada pelo airbag como causa da morte de motorista na Orla de Atalaia

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), comunicou o Procon/SE sobre a realização do recall em veículos da GM, de modelos Celta e Classic, em todo o país. O chamamento é para a troca dos airbags dos veículos e é decorrente da conclusão das investigações, conduzidas pela Polícia Civil de Sergipe, que apuraram que a morte de um motorista, em janeiro deste ano, na cidade de Aracaju, foi ocasionada pela projeção de um fragmento do airbag no pescoço da vítima.

A Senacom informou que houve a formalização da campanha de chamamento para a troca do airbag. De acordo com a nota técnica, em caso de colisão, em que o acionamento do sistema é esperado, constatou-se a possibilidade de falha do componente “insuflador” do airbag localizado no volante do veículo. Ainda segundo a nota técnica, devido a uma possível degradação do insuflador, o componente torna-se sujeito a romper-se.

Caso haja esse rompimento, o sistema pode provocar a dispersão de fragmentos de metal de sua carcaça, podendo causar danos materiais, lesões físicas graves, ou até mesmo fatais, como ocorreu na capital sergipana, em janeiro deste ano.

Confira o chassi e a data de fabricação dos veículos convocados:

Chevrolet Celta 91.573 veículos

Modelos 2013 a 2016

Chassis de DG124288 a GG100849

Produção de 22 de agosto de 2012 a 15 de abril de 2015

Chevrolet Classic 22.631

Modelos 2012 a 2013

Chassi números: CC174331 a DR182129,

Produzidos de 10 de novembro de 2011 a 03 de janeiro de 2013

Chevrolet Classic 144.272

veículos Modelos 2013 a 2016

Chassis de DB186193 a GR160004

Produção de 04 de julho de 2012 a 10 de junho de 2016

